Vanavond op NPO 2: de documentaire 'Bibian Mentel, Durf te dromen'

"Dat er een documentaire moest komen over Mentel was voor mij wel duidelijk. En er was ook meteen volop steun voor. Daarna ben ik een kopje koffie gaan drinken bij Bibian thuis en heb ik haar gevraagd wat zij van het idee vond. Ze zei meteen ja. Toen heb ik gezegd: 'Hoho, misschien moet je even wat bedenktijd nemen.' Maar die tijd had ze niet echt nodig."

"We hadden geen afspraken gemaakt en mochten alles filmen. Dus ook de moeilijke gesprekken: bij de artsen in Leiden, met haar familie. Daarbij ging het ook over het einde."

"In augustus 2017 leek het al zover. We filmden Bibian in bed, ze was zó ziek. Toen was ze echt al op de rand van overlijden. Maar zover kwam het niet. Ze werd geopereerd aan haar rug, aangetaste rugwervels werden vervangen door titanium. Op 5 januari 2018 werd haar nek nog gestabiliseerd en drie weken later stond ze in Canada op een snowboard. Ze straalde, had kleur op haar wangen. Alsof er niets aan de hand was."

Onbegrensde positiviteit

Het overlijden van Mentel heeft veel reacties losgemaakt in binnen- en buitenland. Wat zal Peek zich vooral van haar herinneren? "Haar onbegrensde positiviteit. Zij zag overal een straaltje zonlicht. Mentel heeft in haar eentje het snowboarden voor lichamelijk beperkte mensen op de kaart gezet. Zonder haar was die sport nu niet paralympisch geweest. Maar haar invloed is nog veel groter. Vroeger kon je als gehandicapt kind gewoon niet sporten, dat was veel te veel gedoe. Voor Mentel bestond die grens niet. Als iemand vocht voor gelijke kansen, was zij het wel."

Bekijk hieronder een reportage van het laatste interview dat Edwin Peek vorige week met Bibian Mentel had en dat zondag werd gepubliceerd.