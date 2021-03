'Negentien burgerdoden bij Franse luchtaanval in Mali'

Bij een Franse luchtaanval in Mali zijn begin januari zeker negentien burgers om het leven gekomen. Dat staat in een VN-onderzoek waarover de persbureaus AFP en Reuters publiceren. Het onderzoek komt later vandaag naar buiten.

De aanval was op 3 januari in de buurt van Bounti, in het midden van het land. Frankrijk stelde dat radicaal-islamitische militanten doelwit waren en dat er zo'n dertig islamisten werden gedood.

Ook vandaag komt het ministerie van Defensie met een ontkenning. De Fransen zetten vraagtekens bij de manier waarop het onderzoek is gedaan door VN. Doelwit van de aanval was een groepering die gelieerd is aan al-Qaida.

Volgens bewoners van het gebied waar de luchtaanval plaatsvond, beschoten de Fransen een huwelijksfeest. Er zouden zo'n honderd mensen bij aanwezig zijn geweest.

5000 Franse militairen

Volgens het VN-rapport, uitgevoerd door de mensenrechtenafdeling van de Mali-missie Minusma, kwamen bij de luchtaanval negentien mensen om het leven: zestien burgers en drie gewapende mannen. Drie andere burgers zouden op weg naar een hulppost aan hun verwondingen zijn bezweken. Voor het rapport zijn meer dan honderd individuele gesprekken gevoerd. Daarnaast werden groepsinterviews gehouden en zijn zo'n honderd telefoongesprekken gevoerd.

Frankrijk is sinds 2013 actief in Mali om jihadisten te bestrijden. Er zijn meer dan 5000 Franse militairen in de Sahel-regio, waarbij het zwaartepunt in Mali ligt. Ook Nederland was actief in Mali, tussen 2014 en 2019.