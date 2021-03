Vier verdachten aangehouden voor dood inwoner Oud Ade

De politie heeft vanochtend vier verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een bewoner (66) van een woonboerderij in Oud Ade in Zuid-Holland.

Het slachtoffer werd op 29 december in de vroege ochtend dood gevonden in zijn huis aan de Hofdijklaan. Hij zou door vier mannen zijn overvallen en om het leven zijn gebracht.

Drie Franse verdachten van 48, 31 en 23 jaar oud zijn in Frankrijk aangehouden. De vierde verdachte, een vrouw van 38, werd in Leiden gearresteerd, meldt Omroep West.

Alle vier worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van de bewoner.