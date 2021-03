Bij NK Tegelwippen moeten miljoenen tegels ruimte maken voor groen

De aftrap van het NK Tegelwippen was vanochtend met demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur (VVD). Die zei eerder dat tegels vervangen door groen "een manier is om ons land aan te passen aan klimaatverandering".

Hoekstra heeft de indruk dat de waarde van meer groen (en de nadelen van tegels bij bijvoorbeeld de afwatering) steeds meer doordringen bij beleidsmakers. "Maar gemeenten en overheden hebben toch een push nodig om dit te gaan doen", zegt hij over het NK.

De boodschap van de tv-tuinman aan Van Nieuwenhuizen en het nieuwe kabinet is dan ook simpel: zie groen als vast onderdeel bij ieder project. "Zodat groen niet alleen decoratie of een kostenpost is, maar dat kosten en baten in de meest brede zin worden meegerekend. Dat vraagt echt om een andere visie op beheer van de leefomgeving."

Het NK Tegelwippen duurt een half jaar, tot 30 september. De gemeente die per inwoner de meeste tegels verwijdert, krijgt daar een gouden tegel voor terug. Huiseigenaren die zelf hun tegeltuin transformeren maken kans op de Publiekswipper.