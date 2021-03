Tientallen agenten betrokken bij invallen in Montfoort en Ameide

De politie heeft op verschillende plaatsen in de provincie Utrecht invallen gedaan. In Montfoort deden meer dan twintig agenten een inval in een woning en een bedrijfspand.

Ook in Ameide vielen agenten een woning en een bedrijfspand binnen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht zijn ze daar mogelijk om boten en auto's in beslag te nemen.

De politie wil nog geen toelichting geven op de acties, later op de dag wordt er meer bekendgemaakt,