Na langzame start draait de Marokkaanse vaccinatiecampagne nu op volle toeren

In Marokko is de campagne om de bevolking in te enten tegen het coronavirus, na een moeilijk begin, goed op stoom geraakt. Volgens de laatste cijfers van het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid hebben nu 3.455.603 Marokkanen hun tweede prik ontvangen. Via een speciale website worden elke dag de nieuwste aantallen bekendgemaakt.

In de noordelijke stad Meknes is het enthousiasme voor het vaccin onder de bevolking goed te merken. Akil Lamdahhi verlaat het cultureel centrum van Meknes, dat tijdelijk wordt gebruikt als vaccinatiebureau. Hij heeft zojuist zijn tweede vaccinatie gekregen. "Ik voel me hartstikke goed. Alles is goed verlopen."

De Nederlandse Marokkaan van 72 was op familiebezoek in Meknes, toen hij door het vliegverbod in februari niet terug kon naar Nederland. Nu heeft hij van de nood een deugd gemaakt: "Ik heb me maar laten inenten in Marokko. Dat ging heel makkelijk."

Aarzelende start

Aan het begin van het jaar was er in Marokko nog veel pessimisme over de vaccinatiecampagne. Door leveringsproblemen met de vaccins werd de start van de operatie enkele keren uitgesteld. Eigenlijk had de campagne in december al moeten beginnen.

Maar sinds de eerste prikken op 28 januari werden gezet, is het beeld rondom de campagne volledig gekanteld. Marokko heeft in twee maanden tijd zo'n 11,5 procent van de bevolking gevaccineerd. Er zijn 24.000 zorgmedewerkers ingezet voor de campagne en er zijn 3000 vaccinatiecentra opgestart, waarvan de helft in plattelandsgebieden.

In Marokko hebben ruim 4,3 miljoen mensen ten minste één dosis van het coronavaccin ontvangen. Die komen van het Chinese bedrijf Sinopharm en het Brits-Zweedse AstraZeneca.

Een sms'je, en je hebt een afspraak

Marokkanen kunnen een afspraak maken voor een vaccinatie door het nummer van hun identiteitskaart naar een speciaal nummer te sms'en. Daarna ontvangen ze een bericht met een datum en plaats. Zo ook meneer Lamdahhi. "Ik probeerde het maar", zegt hij. "De lokale autoriteiten vertelden mij dat het geen probleem was om me te laten vaccineren. Een afspraak was snel geregeld."

Door zijn leeftijd komt Lamdahhi in aanmerking voor het vaccin tegen het coronavirus. De vaccinatiecampagne in het koninkrijk is begonnen met het inenten van kwetsbare groepen, ouderen boven de 65 jaar, zorgverleners en veiligheidsdiensten.

In het huis van de 90-jarige moeder van Lamdahhi vertelt zijn zus Zoubaida over haar ervaringen. "Ik was eerst wel bang voor het vaccin, maar toen de eerste familieleden werden ingeënt, ging ook ik overstag." Ze is nu niet meer bang voor het coronavirus. Als ze naar de winkel gaat, doet ze nog wel uit gewoonte haar mondkapje op.