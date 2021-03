Wekdienst 30/3: Afscheid Kamerleden • Duidelijkheid over Koningsdag

En dan nog even dit:

In de VS is een relletje ontstaan over zogenaamd satanistische sportschoenen. Voor de Amerikaanse rapper Lil Nas X is het een manier om zijn nieuwe plaat te pluggen. De schoenen, versierd met allemaal duivelse symbolen, zijn gemaakt door het bedrijf MSCHF. Saillant detail: volgens een van de oprichters van dat bedrijf zit in iedere schoenzool een druppel menselijk bloed verwerkt.

Probleem is dat de schoenen bijna een exacte kopie zijn van de Nike Air Max 97, inclusief het Nike-logo, en daar is de Amerikaanse sportkledingfabrikant niet blij mee. Nike stapt naar de rechter omdat "de satan-schoenen verwarring veroorzaken". Ze waren wel populair: de beperkte oplage van 666 schoenen was binnen no time uitverkocht.