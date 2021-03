Ruim 1000 ijssalons hopen op een beter coronajaar

Het aantal ijssalons in ons land blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel is de grens van 1000 inmiddels gepasseerd. Vijf jaar geleden stond de teller nog op 800 ijszaken. De meeste van deze ondernemers zijn gevestigd in de provincies Zeeland en Noord-Holland.

De ijszaken maken zich - zo vlak voor Pasen - op voor een nieuw seizoen en hopen op meer succes dan afgelopen coronajaar. Veel zaken zagen de omzet afgelopen jaar door de coronapandemie met tientallen procenten dalen.

"De invloed van corona heeft uiteraard effect gehad op de omzetten", zegt Teun Loonen, voorzitter van de Vereniging Ambachtelijke IJsbereiders. "Kleinere verkooppunten met alleen take away hebben uiteindelijk de omzet redelijk overeind gehouden. Maar grotere verkooplocaties waar ook ruimte was voor consumptie van bijvoorbeeld ijscoupes en koffie, hebben wel omzetverlies geleden. Ook de toeristische- en binnenstadlocaties hebben te lijden gehad."

En veel ijszaken hebben volgens Loonen met takeaway en thuisbezorging handig ingespeeld op de behoefte van de consument. "Mensen willen thuis ook lekkere toetjes en lekkere ijsversnaperingen." Zo meldt de ijsorganisatie dat de vraag naar ambachtelijke ijstaarten is gestegen met meer dan 50 procent.

Nederlandse gasten

"Wij mogen niet klagen hoor", zegt Kees Baars van ijssalon IJsie Prima in Callantsoog. "Natuurlijk, onze omzet lag vorig jaar ook 20 à 30 procent lager dan in 2019. Wij zitten immers in een toeristengebied, hadden veel minder aanloop van Duitse gasten. Door de coronamaatregelen hadden we ook minder mensen op het terras, minder bediening in de ijssalon. Ja, dat komt de verkoop natuurlijk niet ten goede. Maar ik ken collega's in de horeca die er veel slechter aan toe zijn hoor."

Gelukkig ziet hij momenteel meer binnenlandse toeristen in Callantsoog. "We hebben hier de bollenvelden, lekker veel ruimte om te fietsen en op het strand. Dat weten de mensen ook te waarderen. Dus ik ben optimistisch gestemd over het komende seizoen. Straks als iedereen gevaccineerd is en iedereen er weer zin in heeft, komt het vast wel goed", zegt Baars vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.