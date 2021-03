Sterrenchefs overleven met SRV-wagens, supermarkten en frituurmuren

Oesterbox to go

Snel inspelen op de wisselingen is ook volgens Caroline Berends van restaurant De Nederlanden in Vreeland de manier om overeind te blijven. "Direct na de eerste lockdown zijn wij maaltijden gaan aanbieden bij een luxe groentewinkel. Op het hoogtepunt verkochten we daar duizend gerechten per drie dagen. Daarna zijn we ook oesterboxen to go gaan aanbieden, vooral ook om het contact met de klant te behouden."

Toen ze in de zomermaanden weer in aangepaste vorm open konden betaalde dat zich uit. "Doordat de zitplaatsen beperkt waren, weken mensen graag uit naar de normaal minder populaire tijdstippen. We hebben toen heel goed gedraaid."

Tijdens de tweede lockdown ging Berends menu's verkopen via een luxe online voedselmarkt. Daarmee werd de afzetmarkt een stuk groter. Maar om ook bij de eigen gemeenschap in beeld te blijven, huurde Berends een oude SRV-wagen. "Met een soort delicatessenwinkel op wielen van 11 meter lang zijn we alle omringende dorpen afgereden."