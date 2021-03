Podcast De Dag: Nederlandse bergers als 'Superman' van de zee

Het loskrijgen van het vastgelopen containerschip de Ever Given in het Suezkanaal wordt wereldwijd gevolgd alsof het een film is. De beelden van het gigantische schip overdwars op het kanaal in combinatie met de enorme economische en logistieke belangen die op de achtergrond meespelen, maken ook een spannend plot. "We hebben Superman nodig om het schip te lichten", zei een commentator afgelopen week.

Superman kwam in de vorm van het Nederlandse bedrijf Boskalis, dat de opdracht voor de berging kreeg. Oud-directeur van dochteronderneming Smit Salvage, Hans van Rooij, vertelt in podcast De Dag hoe er met een paar telefoontjes afspraken worden gemaakt over de financiële afwikkeling. In dit geval is waarschijnlijk afgesproken dat hoe eerder het schip los is, hoe hoger de bonus voor Boskalis is.

Nederlandse bergers zijn bijna altijd betrokken bij de grote, internationale klussen. Van Rooij gaat al decennia mee en geeft in de podcast een inkijkje in een wereld van complexe problemen, grote belangen en soms ook gevaarlijke omstandigheden.