Deel sterrenrestaurants wil door met chefboxen, afhaal of thuiskoken

Sterrenrestaurants hebben afgelopen jaar massaal ingespeeld op mogelijkheden om binnen de coronamaatregelen toch hun publiek te bedienen. Bijna 90 procent stortte zich op een afhaal- of bezorgservice, bood privé-kooksessies of zogenaamde chefboxen aan of verkocht producten of maaltijden via eetwinkels of hotels.

Slechts 12 procent hield de deuren volledig gesloten, blijkt uit een rondgang van de NOS onder de 111 sterrenrestaurants in Nederland, waarvan er 60 meewerkten.