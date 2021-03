13-jarige jongen verdacht van gewapende overval Amsterdam-Osdorp

De politie heeft gisteren na een mislukte gewapende overval op een eetcafé in Amsterdam-Osdorp een 13-jarige verdachte aangehouden. Kort na 14.00 uur liep een jongen met een capuchon op de zaak binnen, Hij bedreigde de bedrijfsleider met een vuurwapen en eiste de inhoud van de kassa op.

De bedrijfsleider wist de overvaller zonder buit de zaak uit te werken en overmeesterde hem buiten met de hulp van omstanders. De jonge verdachte is meegenomen en wordt vastgehouden voor ondervraging. Het is niet duidelijk of het wapen van de jongen echt of nep was.