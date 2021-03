Corona houdt ABC-eilanden in z'n greep: 'Met één besmetting kan IC vol liggen'

Op Aruba is de derde golf al een een tijdje aan de gang. Afgelopen weekend daalde het aantal positieve testen licht, maar het ziekenhuis in Oranjestad lag nog nooit zo vol.

Aanvankelijk wilde het eiland een nieuwe lockdown koste wat het kost voorkomen, vanwege het langzame herstel van het toerisme. Inmiddels ontkwam de regering er niet aan om de coronamaatregelen aan te scherpen. Sinds afgelopen weekend geldt de avondklok vanaf 22.00 uur. Bouw- en supermarkten mogen nog maar de helft van het aantal klanten ontvangen en de schoolvakantie begint drie dagen eerder.

Extra mensen

Ook voor het ziekenhuis op Aruba is personeelscapaciteit de grootste uitdaging, zegt directeur Jacco Vroegop. "Onze eigen mensen beginnen moe te worden, dus we zijn vol aan het onderhandelen met de regio en met Nederland om te kijken of we extra mensen kunnen krijgen."

Op dit moment heeft Aruba 33 IC-bedden, maar daar zijn niet genoeg handen voor. Effectief is er maar zorg voor achttien bedden en daarvan zijn er nu veertien bezet. "We zouden nog wel wat kunnen opschalen, maar als het aantal patiënten in dit tempo blijft toenemen, dan wordt het heel lastig. Dat betekent dat we reguliere patiënten geen plek meer kunnen geven."