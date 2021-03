Wekdienst 29/3: Onderscheiding voor Koopmans en Gommers • Michelingids komt uit

Goedemorgen! Vandaag wordt duidelijk welke Nederlandse restaurants een Michelinster verliezen. Verder worden Marion Koopmans en Diederik Gommers - in Nederland beroemd sinds de coronacrisis - onderscheiden voor hun communicatie over het coronavirus.

Eerst het weer: in de ochtend schijnt op veel plaatsen de zon, in het noorden komen nog wolkenvelden voor. Later wordt het vrijwel overal zonnig bij 14 tot lokaal 20 graden.