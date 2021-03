Explosie en grote brand bij olieraffinaderij op Java

Het oliebedrijf zegt in een verklaring dat er vijf mensen gewond zijn geraakt. Aan het begin van de ochtend (lokale tijd) zijn tientallen brandweerwagens nog steeds bezig met bluswerkzaamheden. Pertamina meldt dat het druk bezig is om de brand onder controle te krijgen, en dat er zo'n 950 omwonenden geëvacueerd zijn. De raffinaderij is tijdelijk stilgelegd.

Hoe de explosie kon ontstaan, is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen persbureau Reuters. "Maar toen de brand uitbrak was het slecht weer in het gebied, met zware regenval en onweer."