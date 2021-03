Slowaakse premier Matovic wil crisis bezweren met baanruil

De Slowaakse premier Igor Matovic wil van baan ruilen met minister van Financiën en partijgenoot Eduard Heger. Op een persconferentie zei Matovic dat hij hoopt dat hiermee een einde komt aan de crisis binnen de coalitie over coronavaccins.

De andere coalitiepartijen hebben positief op zijn voorstel gereageerd. Eerder dreigde een van de vier coalitiepartners nog de stekker uit zijn kabinet te trekken als Matovic niet zou opstappen.

Eerder deze week nog bood hij zijn ontslag aan, maar daar koppelde hij toen een aantal voorwaarden aan vast. Nu zei Matovic dat hij alle genoemde voorwaarden laat vallen.

De coalitie in Slowakije staat onder grote druk sinds Matovic zonder overleg een partij van het Russische coronavaccin Spoetnik-V bestelde. Dat middel is in de EU nog niet goedgekeurd en zijn coalitiepartners hadden die goedkeuring liever willen afwachten.