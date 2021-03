Veel rook bij brand Tata Steel IJmuiden

Bij Tata Steel in IJmuiden woedt brand. Op beelden die via sociale media zijn verspreid, zijn dikke zwarte rookwolken te zien.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland staat er een transportband in de brand. "Daar komt veel rook bij vrij." De brandweer heeft opgeschaald naar een grote brand. De veiligheidsregio vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven.

Tata Steel laat weten dat er voor zover bekend geen slachtoffers zijn gevallen. "De staalproductie is niet onderbroken", schrijft het bedrijf op Twitter.

NH Nieuws meldt dat de brand zou zijn ontstaan in een pelletfabriek. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is.

Bekijk hier beelden van de brand: