Dit jaar geen klassenfoto, maar een 'koppenkaart'

Het is een van de vele vragen voor schoolbesturen dit jaar. Hoe ga je om met de komst van de schoolfotograaf? Op sommige scholen komt er geen fotograaf op bezoek, op andere wordt alleen de klassenfoto overgeslagen omdat anderhalve meter dan geen optie is.

Maurice Loman van Koch Foto merkt dat zijn bedrijf bij ruim de helft minder scholen langsgaat dan normaal. "Je merkt dat er twee soorten scholen zijn. De ene zegt: kom alsjeblieft want we willen het graag hebben. Maar veel andere zeggen: liever niet, want we willen geen externe mensen in de school. We hebben het wel een beetje zwaar."

Meerdere dagen

Daar komt nog bij dat op middelbare scholen nu regelmatig met halve klassen wordt gewerkt: "Dan moeten we dus meerdere dagen naar zo'n school toe om de klas compleet te krijgen. Het is best een gedoe."

Op de Rotterdamse basisschool Over de Slinge ging het maken van de klassenfoto wel door. Zoveel mogelijk op afstand, al lukt dat niet altijd even goed: