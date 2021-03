Twee Edisons voor Eefje de Visser en Di-rect

De Edison voor de beste nieuwkomer is niet uitgereikt. Die was bestemd voor Bilal Wahib voor het nummer Tigers. De jury besloot hem niet uit te reiken, nadat Wahib deze week in opspraak was geraakt omdat hij een minderjarige in een livestream had overgehaald zijn piemel te laten zien.

Eerder deze week werd al bekend dat de Edison Pop Oeuvreprijs naar hiphopduo The Opposites is gegaan.