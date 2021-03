Over de A6 loopt binnenkort de kabelbaan van de Floriade

Rijkswaterstaat heeft vandaag de kabels getrokken voor een kabelbaan die over de A6 in Almere komt te lopen. De 850 meter lange kabelbaan verbindt straks de twee delen van de Floriade, aan weerszijden van de snelweg. Bezoekers krijgen vanuit de cabines op twintig meter hoogte uitzicht op de wereldbloemententoonstelling zelf en op een groot deel van Almere.

De kabelbaan wordt een van de attracties van de Floriade, die volgend jaar april begint. De kabelbaan zelf gaat al eerder open, mogelijk nog voor het eind van dit jaar. Met het trekken van de kabels is in ieder geval een belangrijke horde genomen. De werkzaamheden, waarvoor een deel van de snelweg tijdelijk werd afgesloten, waren zelfs eerder klaar dan gepland, meldt Omroep Flevoland. De bouw van de twee stations is ook al in een vergevorderd stadium.