Angst voor naald van coronaprik, behandelaars krijgen meer aanvragen

Behandelen kan onder meer bij het angstbehandelcentrum IPZO in Nijmegen. Daar zien ze de aanmeldingen sinds januari toenemen. "Normaal krijgen we eens in de twee weken een aanmelding, inmiddels zijn het er twee tot drie per week", zegt psycholoog Jan van den Berg van IPZO. "Dat zijn de echt zware gevallen, maar we worden ook veel vaker gebeld voor informatie en tips."

'Prikangstkliniek' in Amersfoort

In het Meander MC in Amersfoort is er nu een speciale kliniek voor prikangst. Behandelend arts Henk Schenk zag het aantal aanvragen de afgelopen tijd verdubbelen. "Ik heb nu ongeveer veertig mensen op de wachtlijst staan. Ook oud-patiënten kloppen bij me aan. Als het vaccin straks meer beschikbaar is, dan willen ze dat ik het bij ze toedien, in plaats van de massale vaccinatielocaties."

Volgens Schenk komt extreme prikangst voor bij ongeveer een op de duizend mensen. "Dat betekent dat er zeker 15.000 Nederlanders zijn die het vaccin niet kunnen nemen vanwege hun angst. Dat is een probleem. Maar het kan ook een duw in de rug zijn om er nu echt werk van te maken om van je angst af te komen."

Schenk en Van den Berg verwachten allebei dat ze het nog drukker gaan krijgen. Straks zijn namelijk de jongere generaties aan de beurt voor het vaccin. "Onder de groep 70-plussers is er minder prikangst. Bij jongere mensen zijn de beschermingsreflexen veel actiever", zegt Van den Berg. "Het is evolutionair bepaald. Je wilt je wapenen tegenover dingen die infecties of bloedingen kunnen veroorzaken."

Ook negatieve ervaringen uit iemands jeugd kunnen meespelen. Schenk: "Als je als kind door je ouders wordt meegesleept naar de kliniek, dan heeft dat voor sommigen behoorlijke impact. Soms ontstaat er zelfs een trauma."

Door het op een rustige en prettige manier te behandelen zijn de meeste mensen te helpen. "Je moet mensen een goed gevoel geven", zegt Schenk. "Het hoeft geen hobby te worden, maar die angst is te behandelen."