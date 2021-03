Dodental treinongeluk Egypte naar beneden bijgesteld

Het dodental van het treinongeluk in midden-Egypte van gisteren is naar beneden bijgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldde toen nog 32 doden, vandaag blijkt dat er 19 mensen om het leven zijn gekomen. Het aantal gewonden is toegenomen van 165 naar 185.

Minister Zayed zegt dat er nog drie zakken met menselijke overblijfselen zijn verzameld, maar dat die nog niet zijn geïdentificeerd. Ze zegt dat het dodental van gisteren hoger uitviel, omdat sommige mensen per abuis overleden zijn verklaard, terwijl ze buiten westen bleken te zijn.

Op eerste beelden van vlak na het incident is veel chaos te zien: