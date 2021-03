Oranjefan Jan Baart kan eindelijk weer naar het stadion

Voor het eerst in bijna anderhalf jaar gaat Oranjefan Jan Baart (70) vanavond weer naar het stadion. Hij is een van de 5000 toeschouwers die bij wijze van proef worden toegelaten tot de Johan Cruijff Arena in Amsterdam voor de wedstrijd Nederland-Letland. De proef is een van de fieldlabs, experimenten waaruit moet blijken of evenementen in coronatijd veilig kunnen plaatsvinden.

"Daar ben ik heel blij mee natuurlijk", zegt Baart bij Omroep Zeeland.

De Goesenaar heeft naar schatting zo'n 200 wedstrijden van het Nederlands elftal bezocht. In 1988 was hij erbij in West-Duitsland, toen Nederland Europees kampioen werd. Het WK van 2010 in Zuid-Afrika noemt hij "een absoluut hoogtepunt".

Zwarte Oranjeperiode

Maar door corona kon Baart lang niet naar het stadion. De laatste wedstrijd die hij bijwoonde was Nederland-Estland in november 2019 (het werd 5-0). "Toen brak een heel zwarte Oranjeperiode aan", zegt hij nu. "Eigenlijk raak je bijna aan de situatie gewend. Tot iemand een ander omhelst, dan denk ik ineens: hé! En weet ik dat we niet in een normale situatie zitten."

Maar vanavond is het weer een heel klein beetje normaal. "Voor de wedstrijd krijgen we 's middags een sneltest. Daarna gaan we het stadion in en kunnen we de wedstrijd kijken", aldus Baart.

Nabeschouwen in hotel

Of het nu winst of verlies wordt, ook het nabeschouwen moet Baart vanavond buitenshuis doen. Na de wedstrijd lukt het hem niet om voordat de avondklok ingaat weer thuis te zijn in Goes. Hij heeft een hotelkamer in Amsterdam geboekt. "Hopelijk kunnen we de overwinning daar nog een beetje vieren."