Zeker 50 doden bij protesten Myanmar op Dag der Strijdkrachten

In verschillende steden in Myanmar zijn in totaal zeker vijftig burgers omgekomen toen de oproerpolitie het vuur opende op demonstraties tegen de militaire coupplegers. Dat melden oppositionele nieuwsorganisaties en ooggetuigen. In Yangon, de grootste stad van het land, kwamen zeven betogers om, in Mandalay dertien.

Vandaag stonden de militaire machthebbers in Myanmar stil bij de Dag van de Strijdkrachten, waarop het militaire verzet tegen de Japanse bezetter in de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. In een toespraak zei coupleider Min Aung Hlaing dat het leger de democratie in het land veiligstelt. Ook stelde hij de Myanmarezen verkiezingen in het vooruitzicht, zonder te zeggen wanneer.

Verder wees hij er nog eens op dat het leger orde op zaken moest stellen na het "onwettige handelen" van Aung San Suu Kyi. Deze democratisch gekozen politieke leider van Myanmar werd 1 februari opzijgeschoven na haar verkiezingszege, die het machtige leger niet zinde.

Risico van kogel in hoofd of rug

Op televisie werden kijkers eerder vandaag gewaarschuwd dat ze riskeren in het hoofd of in de rug te worden geschoten bij deelname aan de protesten tegen het leger.

Mensen lieten zich hierdoor niet tegenhouden, zegt correspondent Annemarie Kas. "Verspreid over het land zijn duizenden, misschien wel tienduizenden mensen ook vandaag de straat op gegaan om te laten zien dat ze tegen die staatsgreep zijn."

In totaal zijn er bij de vrijwel dagelijkse protesten tegen de coup zeker 320 demonstranten gedood. Een kwart van hen zou door het hoofd zijn geschoten.

Alleen Rusland bij parade

Ter gelegenheid van de feestdag werd een militaire parade gehouden in de hoofdstad Naypyidaw. De enige buitenlandse gast die voor die gelegenheid naar Myanmar was gekomen, was de Russische onderminister van Defensie Formin. "Rusland is een echte vriend", zei coupleider Min Aung Hlaing.

Correspondent Kas wijst erop dat zelfs China geen afvaardiging naar de parade stuurde. "Dat Rusland vandaag als enige aanwezig was, laat zien hoe geïsoleerd het leger van Myanmar eigenlijk is op dit moment."

De VS, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben strafmaatregelen tegen Myanmar genomen na de coup en het geweld tegen de demonstranten. De burgers ervaren dat als een steun in de rug, zegt Kas. "De nieuwe sancties van de VS en het VK zijn heel specifiek gericht op de belangen van de legertop. Het gaat om twee conglomeraten in handen van het leger. De inwoners van Myanmar zien dat echt als een opsteker. Ze riepen al weken op tot dat soort gerichte sancties."