Opnieuw botsingen tussen politie en betogers in Bristol, 10 arrestaties

Steeds meer maatschappelijke organisaties en groeperingen maken bezwaar tegen het wetsvoorstel dat de politie in staat stelt een straatprotest te beëindigen als dat te lang duurt of te rumoerig is. Het verzet tegen de conceptwet groeide door het stevige politieoptreden tegen mensen die op 13 maart in Londen bijeen waren om Sarah Everard te gedenken, die door een politieagent is ontvoerd en vermoord. Het voorstel wordt deze dagen in het Lagerhuis besproken.

Ook elders in Engeland zijn dit weekend Kill the Bill-protesten georganiseerd, onder meer in Manchester, Sheffield, Birmingham en Portsmouth.