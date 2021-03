Wekdienst 27/3: Duizenden toeschouwers bij Nederland-Letland • Uitreiking Edison Pop

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar Republikeinse politici in de staat Georgia. In de staat werd deze week een omstreden kieswet aangenomen die volgens de Democraten bedoeld is om zwarte kiezers te ontmoedigen naar de stembus te gaan.

Biden noemt de wet "een gruwel", "on-Amerikaans" en "Jim Crow in de 21ste eeuw". Met de term 'Jim Crow' verwijst Biden naar wetten die tot 1965 raciale segregatie in stand hielden in de zuidelijke staten van de VS.

De nieuwe wet stelt onder meer strengere identificatie-eisen aan briefstemmers en beperkt het aantal afgiftepunten voor briefstemmen. Kiezers die in de rij staan voor een stembureau mogen geen eten of flesjes water meer krijgen. Vooral in zwarte wijken is het niet ongebruikelijk dat kiezers uren staan te wachten voordat ze kunnen stemmen. Daar zijn naar verhouding minder stembureaus.

President Biden noemde de regel over waterflesjes "het bewijs dat deze wet niks met eerlijkheid te maken heeft." De Republikeinse gouverneur van Georgia stelt juist dat de wet "de integriteit van de verkiezingen verzekert".

Ander nieuws uit de nacht:

'Klokkenluider bij politiebureau Rotterdam door collega's weggepest': de agent informeerde de leiding van de Rotterdamse politie informeerde over racistische uitlatingen van collega's in Whatsappgroepen, schrijft NRC.

Ook tweede inzending Wit-Rusland voor Songfestival afgekeurd: in een verklaring zegt de EBU onder meer dat een inzending niet te politiek beladen mag zijn.

Frankrijk was 'blind' voor voorbereidingen genocide Rwanda, niet medeplichtig: dat concludeert een onderzoekscommissie die twee jaar geleden door president Macron werd ingesteld om de Franse rol bij de volkerenmoord te onderzoeken.

En dan nog even dit:

In de Biesbosch op het arendsnest is gisteren een visarend geland. Het dier komt sinds 2016 elk jaar rond deze tijd terug naar hetzelfde nest.

Vijf jaar geleden was hij volgens Staatsbosbeheer de eerste visarend die in Nederland een nest stichtte. Er kropen toen meerdere jongen uit hun ei. "Heel mooi om hem weer op zijn vertrouwde nest te zien", zegt boswachter Thomas van der Es tegen Rijnmond.

Jaarlijks komen er meerdere visarenden naar de Biesbosch, maar het blijft volgens Van der Es bijzonder. "De Biesbosch is de enige plek in de Benelux waar de visarenden broeden. Dat komt mede doordat er veel visrijk water bij is gekomen in de Biesbosch."

Een wildcamera van Staatsbosbeheer legde het moment vast: