Strafrechtelijk onderzoek naar organisatoren Pakistaanse vrouwenmars

We protest against the order of registration of FIR by a local court in Peshawar against organisers of this year's Aurat March in Islamabad for allegedly making "derogatory remarks". The fake & ridiculous charges.. #WhereIsState #StopEndangeringWomen https://t.co/ALYefdA996