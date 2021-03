Amerikanen en Britten leggen sancties op aan bedrijven van leger Myanmar

Boycot

Het is voor het eerst dat sancties worden opgelegd aan de conglomeraten. Wel besloten internationale partners van Tatmadaw-gelieerde bedrijven al eerder om hun samenwerking stop te zetten. Het Japanse Kirin Beer stopte in februari met bier brouwen in brouwerijen van MEHL.

Maar ook binnen het land probeert men bedrijven van het leger te raken. "Vooral producenten van consumentengoederen worden geraakt", zegt Van den Assum. "Bier en sigaretten van die bedrijven worden nauwelijks meer gekocht."

Eerdere sancties, ook van de EU en Canada, richtten zich op hooggeplaatste personen in de militaire regering. Volgens Van den Assum zijn bedrijven nog niet eerder aangepakt omdat het eenvoudiger is om individuen op een sanctielijst te zetten. "Dan beperk je je tot een inreisverbod en het bevriezen van tegoeden; een bedrijf is veel ingrijpender."

Van den Assum vermoedt dat ook in Brussel binnenkort sancties worden aangekondigd. "Maar in de eerste plaats is dit een signaal aan bedrijven om beter te kijken met wie ze in zee gaan. Sommige bedrijven doen dat onderzoek niet, en gaan dan in zee met een bedrijf dat gelieerd is aan de militaire regering."