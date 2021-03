Engelse school dicht om protesten na Mohammed-cartoon in les

De gebeurtenissen hebben in het land tot ophef geleid. Het ministerie van Onderwijs heeft de protesten veroordeeld, omdat daarbij bedreigingen zouden zijn geuit. Britse media melden dat de docent in kwestie is ondergedoken.

Excuses van de directie

Het hoofd van de middelbare school bood eerder al excuses aan en deed dat ook namens de docent. Het gebruik van de cartoon noemde hij achteraf "compleet ongepast". In een e-mail aan de ouders zei hij daarnaast dat de spotprent "erg aanstootgevend" was.

Het ministerie laat in een verklaring weten dat het scholen vrijstaat om divers materiaal in het lesprogramma op te nemen, ook als dat materiaal "controversieel of omstreden" is. Het wijst er wel op dat binnen het lesprogramma ook ruimte moet zijn voor wederzijds respect voor religie en geloof.

De directeur van de Batley Grammar School heeft toegezegd dat de cartoon uit het lesprogramma wordt gehaald en dat de lessen over religie onder de loep genomen worden.