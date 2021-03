Officiële verkiezingsuitslag bekend: zo ziet de nieuwe Tweede Kamer eruit

Nu de Kiesraad de officiële uitslag van de verkiezingen heeft vastgesteld, weten we hoe de nieuwe Tweede Kamer eruit komt te zien. Het parlement vergadert dinsdag voor het laatst in de oude samenstelling. Een dag later wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd.

En die ziet er in meerdere opzichten anders uit dan nu. Zo zijn de 150 blauwe zetels nu nog verdeeld over vijftien fracties, dat worden er straks zeventien: het resultaat van wegvallende eenmansfracties (Krol, Van Kooten-Arissen) en nieuwkomers (JA21, Volt, Bij1, BBB).

Jong en oud

In totaal komen 59 gekozenen voor het eerst in de Tweede Kamer. Onder hen is het jongste Kamerlid: de 22-jarige Habtamu de Hoop. Hij schuift aan in de PvdA-bankjes.

De Hoop, die volgende maand 23 wordt, scheelt zo'n 46 jaar met het oudste lid van de Tweede Kamer: Harm Beertema van de PVV is onlangs 69 geworden.

Iets meer dan de helft van de Tweede Kamerleden is tussen de 35 en 49 jaar: