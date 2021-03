Visarend weer terug op nest in de Biesbosch

Op het arendsnest in de Biesbosch is vanochtend een visarend geland. Het dier komt sinds 2016 elk jaar rond deze tijd terug naar hetzelfde nest.

Vijf jaar geleden was hij volgens Staatsbosbeheer de eerste visarend die in Nederland een nest stichtte. Er kropen toen meerdere jongen uit hun ei. "Heel mooi om hem weer op zijn vertrouwde nest te zien", zegt boswachter Thomas van der Es tegen de regionale omroep Rijnmond.

Enige broedplek in Benelux

Intussen zijn er meerdere visarenden die jaarlijks naar de Biesbosch komen, maar het blijft volgens Van der Es bijzonder. "De Biesbosch is de enige plek in de Benelux waar de visarenden broeden. Dat komt mede doordat er veel visrijk water bij is gekomen in de Biesbosch."

De visarend, die is geringd, is de hele winter in West-Afrika geweest. Staatsbosbeheer heeft een camera bij het nest gehangen, waardoor de vogel te volgen is via een livestream. Een aanrader, zegt boswachter Van der Es. "De visarend is een vogel om van te genieten, zijn acties zijn spectaculair."