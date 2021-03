7644 nieuwe coronabesmettingen gemeld, CBS meldt opnieuw 'ondersterfte'

Dat betekent echter niet dat er ook nog oversterfte is in Nederland. Integendeel: vorige week was er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opnieuw 'ondersterfte': er overleden minder mensen dan gebruikelijke is in deze tijd van het jaar. Dat heeft waarschijnlijk in belangrijke mate te maken met de vaccinatie van 80-plussers en ook steeds meer mensen van boven de 70.

Ook het aantal verpleeghuizen met coronabesmettingen, neemt in rap tempo af.