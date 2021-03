Jorritsma en Ollongren willen meewerken aan debat over mislukte verkenning

Kamervoorzitter Arib vraagt aan de oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) of zij willen meewerken aan een Kamerdebat over hun werkzaamheden en de onbedoeld geopenbaarde aantekeningen.

Ook vraagt zij de twee, namens de fracties in de Tweede Kamer, in een brief om een "zo volledig mogelijk" eindverslag, zodat daar over gedebatteerd kan worden. Arib noemt dit "een noodzakelijk onderdeel van het historisch archief van deze kabinetsformatie" dat ook voor toekomstige kabinetsformaties van belang is.

Ollongren heeft bevestigd dat zij aan de verzoeken gehoor zal geven. Zij is op dit moment in thuisisolatie omdat zij gisteren positief werd getest op corona. Ook Jorritsma laat weten beschikbaar te zijn.

Grote meerderheid Kamer wil debat

In Aribs brief staat verder dat "de genoemde aantekeningen - wat de status daarvan ook moge zijn - politiek en maatschappelijk vragen hebben opgeroepen, onder andere omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger van de Tweede Kamer met naam en toenaam in voorkomt." Zij doelt daarbij op de zin uit de notities 'Positie Omtzigt, functie elders'.

In de loop van de ochtend werd duidelijk dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer, oud en nieuw, voorstander is van zo'n debat na de perikelen van gisteren.