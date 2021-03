Marko Pantelić duikt op als nieuwe voorzitter Servische voetbalbond

Onder Kokeza is het Servische voetbal in schimmige sferen verzeild geraakt. Hij wordt beschuldigd van banden met de maffia in zijn land. Een grote maffiabaas, die recent werd opgepakt in verband met drugshandel, moord en ontvoeringen, zou met belastende verklaringen zijn gekomen jegens oud-politicus Kokeza.

En hoewel de beschuldigingen (nog) niet bewezen zijn, en Kokeza in alle toonaarden ontkent, besloot de voorzitter toch op te stappen om de Servische voetbalbond niet verder in diskrediet te brengen. En zo is Pantelic nu ineens de man die de bond in rustiger vaarwater moet zien te brengen en het imago van het Servische voetbal weer dient op te vijzelen.