Verbazing en teleurstelling na OM-advies om NAM niet te vervolgen

Bewoners van het Groningse aardbevingsgebied reageren verbaasd maar ook teleurgesteld op het advies van het Openbaar Ministerie om de NAM niet te vervolgen. Het OM vond geen bewijs dat de bewoners moesten vrezen voor hun leven door de gevolgen van gaswinning door de NAM.

In 2017 begon een groep individuele klagers samen met de Groninger Bodem Beweging een zogeheten artikel-12-procedure om een OM-onderzoek af te dwingen. Een van die klagers, Lambert de Bont, vindt de uitkomsten van dat onderzoek teleurstellend, al lag het volgens hem wel "in de lijn der verwachting".

"Immers, de opdrachtgevers van de NAM zaten in het kabinet-Rutte II en die worden door het OM ontzien", aldus de Bont.

Het OM concludeert dat er inderdaad schade was aan woningen, maar dat in geen enkel geval kon worden vastgesteld dat bewoners direct gevaar liepen. Vincent Bernardus, die met zijn gezin zijn huis uit moest, begrijpt daar niets van. "Kan iemand mij dan alsjeblieft vertellen waarom mijn vader er niet meer is", vraagt hij zich af op Twitter.