Zeker 32 doden bij treinbotsing in Egypte

Het ministerie heeft een crisisteam opgezet en de openbaar aanklager is een onderzoek gestart.

Volgens de Egyptische spoorwegautoriteit is het ongeluk veroorzaakt door "onbekende individuen" die in de voorste trein aan de noodrem trokken. Daardoor botste een andere trein vol op de achterste wagon, meldt persbureau Reuters.

Vaker treinongelukken

Egypte heeft vaker te maken met ernstige treinongelukken, vaak veroorzaakt door nalatig onderhoud aan het spoornetwerk en de verouderde treinen.

Twee jaar geleden kwamen bij een treinongeval in de hoofdstad Caïro 25 mensen om het leven, toen een trein op een stootblok botste. Oorzaak was volgens de autoriteiten een boze machinist die ruzie had gekregen met een andere machinist. Hij verliet zijn locomotief om hierover te klagen, waarna hij niet meer tijdig kon remmen.

In 2002 vielen er zeker 383 doden bij het ergste treinongeluk ooit in Egypte. Er brak brand uit in een trein waarin zo'n 4000 mensen zaten. Het vuur was veroorzaakt door een gasfles die hoorde bij een mobiel fornuis.