Lichaam gevonden bij Nijmeegse flat, politie ondervraagt bewoners

In Nijmegen is vanochtend een lichaam gevonden bij een flatgebouw, naast een vuilcontainer. De politie heeft een tent over de plek geplaatst, mede omdat flatbewoners vanaf hun balkon stonden te kijken en foto's namen, meldt Omroep Gelderland.

Een misdrijf wordt op voorhand niet uitgesloten. De politie is een buurtonderzoek gestart. Er wordt bijgehouden wie het appartementencomplex in- en uitgaan. Mogelijk weten die mensen meer, zegt een woordvoerder.

Volgens de krant De Gelderlander is het slachtoffer een vrouw van boven de veertig. Zij zou in slaaphouding op een afgedankte onderkant van een boxspringbed zijn gevonden. De politie wil dit niet bevestigen.

Het forensisch onderzoek bij de flat is nog bezig.