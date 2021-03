Werkgevers: 'laat regels los voor meer stageplekken mbo'ers'

Mbo-studenten zijn na de crisis keihard nodig, maar komen op dit moment moeilijk aan een stageplek. In een open brief in het AD schrijven negen werkgeversorganisaties dat regels moeten worden losgelaten om toch die stages te kunnen laten doorgaan. Er is een tekort van 20.000 stageplaatsen.

Meer stagiairs per bedrijf, een variabele stagelengte en de inzet van recent gepensioneerden als stagebegeleider zijn maatregelen die volgens de werkgevers zouden helpen. "Zo ontlast je de rest van het personeel en kunnen stagiairs toch aan de bak."

De brandbrief is onder meer ondertekend door MKB Nederland, Techniek Nederland, Actiz (vereniging van werkgevers in de zorg) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

"Je ziet met name in de zorg dat ze de handen vol hebben aan het begeleiden van de eigen mensen", zegt Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB in het NOS Radio 1 Journaal. "Het betekent dat er beperkte capaciteit overblijft om stagiairs te begeleiden."

Ruggengraat

Maar de problemen zijn ook groot in sectoren, zoals de horeca, die het hardst door de lockdown getroffen worden, ziet Vlug. "Het is cruciaal dat we voldoende stageplekken hebben, omdat het grootste deel van de mbo-opleiding plaatsvindt in de praktijk."

"Mbo'ers zijn de ruggengraat van de economie en na de coronacrisis keihard nodig", schrijven de werkgevers ook. Ze hopen met onderwijsinstellingen maatwerk te kunnen bieden. "De komende maanden zal Nederland waarschijnlijk stapje voor stapje afscheid nemen van de coronamaatregelen. De komende maanden moeten we daarom goed benutten om onze mbo'ers klaar te stomen voor hun belangrijke werk", schrijven de werkgevers.