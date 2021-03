Ethiopië: Eritrea trekt troepen terug uit Tigray

Abiy was gisteren in de Eritrese hoofdstad Asmara voor een ontmoeting met Afwerki. Eerder deze week gaf hij voor het eerst toe dat het buurland met soldaten aanwezig was in Tigray. Eritrea heeft dit formeel niet bevestigd.

Het is niet duidelijk hoeveel Eritrese militairen er in Tigray zijn. Ethiopische militairen nemen nu hun posities over, aldus Abiy.

Criminele kliek

De premier beschuldigt in zijn verklaring verder nogmaals het gewapende Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat bijna dertig jaar aan de macht was in Ethiopië, van het starten van het conflict in de regio.

Begin november viel het Ethiopische leger Tigray binnen, volgens Abiy om een einde te maken aan een opstand. Hij schrijft in de verklaring dat de "criminele kliek" van het TPLF op 4 november een grote wapenopslag van het Ethiopische leger aanviel. Vervolgens werden door het TPLF ook raketten richting Asmara afgevuurd, zegt Abiy, waarna Eritrea besloot Tigray in te trekken.

Sinds de inval in Tigray is het onduidelijk wat er precies gebeurt in de regio; het gebied is nagenoeg niet toegankelijk voor hulpverleners en journalisten.

Internationale druk

Eind vorige maand zette onder meer de VS druk op Eritrea en Ethiopië om een einde te maken aan het conflict. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei toen in een verklaring "ernstig bezorgd" te zijn over wreedheden en misdaden tegen de menselijkheid. Eritrea zei in een reactie niet met troepen in Tigray te zijn.

De verklaring van Blinken kwam kort nadat de krant The New York Times had bericht over een geheim Amerikaans overheidsrapport. Daarin stond dat de Ethiopische autoriteiten zich samen met milities en Eritrese soldaten op systematische wijze schuldig maakten aan etnische zuiveringen. Er zouden complete dorpen zijn weggevaagd, waarvan de inwoners zijn verdwenen.