The Opposites ontvangen Edison Pop Oeuvreprijs

Hiphopduo The Opposites krijgt dit jaar de Edison Pop Oeuvreprijs. Zondag wordt de prijs uitgereikt aan rappers Willem 'Willy' de Bruin en Twan van Steenhoven, beter bekend onder zijn artiestennaam Big2. Dat gebeurt in de talkshow van presentator Humberto Tan op RTL 4.

Het duo werd volgens de jury van de prijs "legendarisch door hun vele grote hits en dikke clubtracks". Hun oeuvre staat "binnen de Nederlandse popgeschiedenis op bijzondere hoogte."

The Opposites begonnen in 2004 en gingen in 2014 uit elkaar, om vervolgens als soloartiesten nieuwe platen te maken. In 2019 volgde een rentree als duo tijdens het hiphopfestival Appelsap. Het plan was ook op te treden tijdens Lowlands in 2020, maar dat festival werd vanwege de coronacrisis afgelast.

Bekende nummers van het duo zijn Slapeloze nachten, Sukkel voor de liefde en Fok jou. In samenwerking met andere rappers scoorden ze ook hits als Dom, lomp en famous en Broodje bakpao.

De oeuvreprijs werd eerder uitgereikt aan Willeke Alberti, Ilse DeLange, Extince, Anouk, Tiësto en Thé Lau. De jury bestond dit jaar uit onder meer Daniël Dekker (Omroep Max), Fernando Halman (FunX) en Hester Carvalho (NRC).