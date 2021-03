China zet ook Britten op zwarte lijst om Oeigoeren-sancties

China heeft negen Britten en vier Britse organisaties op een zwarte lijst gezet omdat zij "leugens en desinformatie" zouden verspreiden over Xinjiang, de regio in West-China waar de onderdrukte Oeigoeren wonen. Het gaat voornamelijk om politici van de Conservatieve Partij en de mensenrechtencommissie van die partij.

De Britse parlementariër Iain Duncan Smith heeft op Twitter gereageerd: "Degenen die in vrijheid leven in een rechtsstaat moeten zich uitspreken voor degenen die geen stem hebben. Als dat de toorn van China opwekt, zal ik dat als een ereteken dragen."

Maandag ondernam China een soortgelijke actie richting EU-politici. Vanwege Europese sancties tegen China, ingegeven door Chinese mensenrechtenschendingen tegenover de Oeigoeren, werd D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma samen met andere politici op een zwarte lijst gezet. Sjoerdsma wil onder meer dat de Winterspelen van 2022 niet in China plaatsvinden om de Chinese omgang met de Oeigoeren.

De individuen en organisaties die op de Chinese zwarte lijst beland zijn, kunnen geen zaken meer doen met China of naar het land afreizen. Datzelfde geldt voor directe familieleden. Als ze tegoeden hebben in China worden die bevroren.

Daarmee spiegelen de Chinezen de westerse sancties, die inhouden dat vier hooggeplaatste Chinese functionarissen in Xinjiang een inreisverbod krijgen en niet langer bij hun tegoeden kunnen.

Genocide

De EU legde China samen met de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada sancties op, voor het eerst in ruim dertig jaar. De Oeigoeren worden volgens internationale onderzoekers stelselmatig onderdrukt en China zou zich daarbij zelfs schuldig maken aan volkerenmoord.

Naar schatting zitten een miljoen Oeigoeren opgesloten in strafkampen, die China eufemistisch beschrijft als heropvoedingskampen. Daarbij is sprake van dwangarbeid en gedwongen sterilisatie. Een meerderheid van de Tweede Kamer spreekt van genocide, maar het kabinet neemt die term niet over.