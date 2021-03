Verdacht pakketje met poeder bij Militaire Post Organisatie in Utrecht

Bij de Militaire Post Organisatie (MPO) in Utrecht is een verdacht pakketje gevonden. De Koninklijke Marechaussee laat weten dat er uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. Het gebouw aan de Europalaan was tijdens het onderzoek ontruimd en afgezet. De MPO verstuurt post naar militairen in het buitenland.

Behalve de Explosieven Opruimingsdienst Defensie was ook de zogenoemde CBRN Responseenheid aanwezig. Die is gespecialiseerd in incidenten met gevaarlijke chemicaliën. Er was een ontsmettingsstraat ingericht, waar mensen kunnen worden schoongemaakt als ze in aanraking zijn geweest met een gevaarlijke stof.

Het is standaardprocedure om deze eenheden in te schakelen bij een dergelijk incident. Wat de poederachtige stof in het pakketje precies was, is niet bekendgemaakt.