Kroegen en restaurants open tot 2 uur 's nachts, in Gibraltar kan het weer

Terwijl in diverse Europese landen versoepelingen steeds verder uit zicht raken, vervalt in Gibraltar per direct de avondklok. Het overgrote deel van de bijna 34.000 inwoners is inmiddels gevaccineerd en in een week tijd werd er één nieuwe besmetting gemeld.

Gibraltar ligt op een schiereiland dat grenst aan Zuid-Spanje. In het Britse overzeese gebied mogen vanaf vanavond cafés, kroegen en restaurants weer open tot 2 uur 's nachts. Want vanwege de hoge vaccinatiegraad en gunstige besmettingscijfers zet de regering na drie maanden avondklok (die gold van middernacht tot 5.00 uur) een streep door deze maatregel.

Hiermee ontpopt Gibraltar zich volgens Spanje-correspondent Rop Zoutberg tot voorland: