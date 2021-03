Van Gogh-schilderij uit privécollectie brengt 13 miljoen op

In het kader van de veiling was het werk kortstondig op afspraak te bekijken bij Sotheby's in Amsterdam. Daarvoor was het werk meer dan honderd jaar in privébezit van een Franse familie en was het niet te bezichtigen voor het grote publiek. Dat het schilderij even te zien was, noemde Nienke Bakker, conservator van het Van Gogh Museum in Amsterdam, toen opmerkelijk. "We hadden dit schilderij nooit in het echt gezien, we kennen het alleen van de literatuur en afbeeldingen."

De meeste schilderijen van Van Gogh die in privébezit zijn, worden volgens Bakker meestal wel uitgeleend of getoond. Maar dat is bij dit doek niet het geval geweest. "Dat is zeker zeldzaam en bijzonder."

Het Van Gogh Museum heeft bevestigd dat het werk zeker door Van Gogh is gemaakt, zegt Sotheby's. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt.