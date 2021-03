Twente zoekt 'reservisten' die zorgmedewerkers gaan ontlasten bij crisis

Bij de eerste coronagolf werden ook oud-zorgmedewerkers ingezet. Maar in de praktijk leverde dat regelmatig problemen op doordat zorginstellingen moesten beoordelen waar deze medewerkers inzetbaar waren. Vandaar dat de werkwijze nu wordt omgedraaid: zorginstellingen dienen een hulpvraag in en de zorgreservisten kunnen daar op inschrijven.

Uitslag: "Dat worden dus afgebakende activiteitenpakketten. Op die manier weet iedereen wat ze te wachten staat. Het moet de zorginstelling daadwerkelijk helpen in tijden van crisis en niet alleen maar extra werk opleveren."

Niet tijdelijk

Dat Twente officieel als proeftuin geldt, wil volgens Uitslag beslist niet zeggen dat het om een tijdelijk project gaat. "We willen vooral weten: wat werkt wel en wat werkt niet voor de Twentse ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit is iets dat we nu definitief en duurzaam gaan vormgeven. Vooral als we straks wellicht een vierde coronagolf krijgen of eventueel een andere crisis."

Volgens Uitslag zou het mooi zijn als de zorgreservisten al op korte termijn aan de slag kunnen. "Omdat ze nú nodig zijn. We zitten immers midden in die derde coronagolf. We gaan het meemaken nu. Indachtig de Twentse pragmatiek: niet lullen, maar poetsen!"