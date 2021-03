Stop mijn vaders toezicht, vraagt Britney Spears opnieuw aan rechter

Britney Spears' advocaat heeft de rechter formeel verzocht haar vader definitief te vervangen als curator van haar persoonlijke leven. De Amerikaanse popster staat vanwege psychische problemen sinds 2008 onder streng financieel en persoonlijk toezicht.

Haar vader was voorheen zowel beheerder van het fortuin van de zangeres als toezichthouder van haar persoonlijke leven. Om gezondheidsredenen legde Jamie Spears in 2019 dat tweede deel neer en werd zorgmedewerker Jodi Montgomery benoemd als persoonlijk curator van zijn dochter. De 39-jarige artiest wil nu dat Montgomery haar vader definitief vervangt.

Spears heeft eerder via haar advocaat naar buiten gebracht dat ze bang is voor haar vader en dat ze niet terugkeert op het podium zolang hij haar leven beheerst. Op de lange termijn hoopt ze alles weer zelfstandig te beheren, staat in de ingediende juridische documenten.

Eerder dit jaar kwam de popster in het nieuws door de documentaire Framing Britney Spears. Daarin klonk flinke kritiek op de manier waarop de zangeres op jonge leeftijd in de media werd behandeld. Onder anderen Ivo Niehe kwam onder vuur te liggen, omdat hij de destijds 17-jarige artiest in een tv-interview had gevraagd naar plastische chirurgie aan haar borsten.