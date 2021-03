Binnenhof weer vrij na ontruiming om bommelding

De Tweede Kamer is weer vrijgegeven na een bommelding. Aan het eind van de middag werd een deel van het Binnenhof in Den Haag ontruimd. Ook mocht niemand de Kamer meer in.

Er was sprake van een bommelding, zo liet de Haagse via Twitter weten.

Via de intercom liet de beveiliging van de Tweede Kamer na zo'n 45 minuten weten dat het gebouw weer is vrijgegeven en dat iedereen het pand veilig kon verlaten.

De politie laat weten dat er "geen bijzonderheden" zijn aangetroffen.