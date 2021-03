Drie jaar cel voor automobilist die inreed op terrasbezoekers Deventer

Een automobilist moet drie jaar de cel in omdat hij in oktober 2019, na een avondje stappen, vijf mensen aanreed op een terras in het centrum van Deventer. Volgens de rechtbank is de 38-jarige man uit Deventer schuldig aan een vijfvoudige poging tot doodslag en aan vernieling.

De man reed in op de groep, nadat hij kort daarvoor betrokken was bij een vechtpartij op het terras. Daarbij kreeg hij zelf ook klappen, meldt RTV Oost.

Na de ruzie stapte de man met twee passagiers in de auto, waarna hij vol gas inreed op het terras. Daarbij raakten vijf mensen zwaargewond, onder wie iemand die niets met de vechtpartij te maken had.

De rechtbank rekent het de man aan dat hij doelbewust en opzettelijk op een groep mensen inreed. "Dat er geen doden zijn gevallen is een 'gelukkig' toeval en is zeker niet te danken aan de bestuurder", aldus de rechtbank.

Stress en paniek

De man had eerder verklaard dat hij door stress en paniek en opgelopen hersenletsel, als gevolg van enkele klappen op zijn hoofd, de gevolgen van zijn handelen niet heeft kunnen overzien. Deskundigen die de man hebben onderzocht, kwamen tot de conclusie dat hij niet met opzet heeft gehandeld.

De rechtbank gaat hier niet in mee en stelt dat een neuropsycholoog heeft uitgelegd dat als iemand licht traumatisch hersenletsel oploopt, het procedurele geheugen intact blijft. "In zo'n geval is iemand nog wel in staat om auto te rijden. Diegene kiest dan als een soort automatisme de kortste en veiligste route. Daarom klopt het verhaal van de bestuurder niet", staat in het vonnis.

Twee andere mannen die aan de vechtpartij meededen, zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Een 27-jarige Deventenaar kreeg een taakstraf van 150 uur opgelegd en een 25-jarige plaatsgenoot moet een maand de cel in.