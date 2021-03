Zes vragen over het megadatalek in de autobranche

Hoe erg is dit datalek precies?

Het is in ieder geval groot. Het gaat om 7,3 miljoen datapunten met herleidbare persoonsgegevens, al kunnen mensen meerdere keren in de dataset voorkomen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens gaat het mogelijk om het ernstigste datalek dat de privacywaakhond ooit heeft geregistreerd.

Om de precieze impact in te schatten, hangt veel af van wat er uiteindelijk met het datalek te koop wordt aangeboden. De internetcriminelen die de data in handen hebben, hebben de dataset naar eigen zeggen nog niet verkocht.

Hoe weet ik of ik ben getroffen door het lek?

Ook dat is nog niet te zeggen: RDC weet ook nog niet precies van wie de gegevens zijn gelekt. Voor klanten van autobedrijven is vaak niet duidelijk of hun gegevens bij RDC zijn opgeslagen, of bij een andere toeleverancier.

RDC zelf gaat getroffenen niet inlichten, maar aangesloten autobedrijven kunnen dat wel doen, stelt het bedrijf. "We hebben aangesloten autobedrijven een voorbeeldmail gestuurd die ze kunnen versturen."

Waarom slaan bedrijven dit soort informatie op?

Voor bedrijven is het belangrijk om te weten met wie ze zakendoen. Ook mogen ze klanten mails sturen om ze bijvoorbeeld nieuwe aanbiedingen te doen, of in dit geval: klanten te herinneren aan hun apk. Daarvoor zijn contactgegevens nodig.

Maar ze slaan soms wel door in hoelang informatie bewaard blijft, ziet hoogleraar ict-recht Frederik Zuiderveen Borgesius. "Volgens de wet moet je informatie niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk", zegt Zuiderveen Borgesius.

Welke periode dat precies is, is dus de vraag. Maar in de RDC-dataset staan ook gegevens van mensen die meer dan tien jaar geleden in een garage zijn geweest. "Ik kan me niet voorstellen waar dat voor nodig is", zegt de privacydeskundige. Bedrijven zouden die informatie na een tijdje moeten verwijderen.

"Bij veel organisaties denken ze: informatie weggooien is gevaarlijker dan bewaren", zegt hij. "Maar voor de wet is het juist andersom."

Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf dat de data lekte?

Dat is nog niet te zeggen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft contact met het bewuste bedrijf, maar wil niet zeggen of het daarbij om een concreet onderzoek gaat. De privacywaakhond kan hoge boetes opleggen: zo kreeg het BKR een boete van 830.000 euro opgelegd omdat het mensen belemmerde om inzage te krijgen.

Aangezien het hier om een mogelijk ongekend groot datalek gaat, ligt de vraag voor de hand of er ook een hoge boete tegenover staat. Voor die vraag vindt de privacywaakhond het nog te vroeg. Ook hangt daarvoor veel af van de precieze toedracht.