Geen strafrechtelijk onderzoek naar vallende brokstukken Meerssen

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar het incident waarbij een vliegtuig vorige maand onderdelen verloor boven Meerssen. Onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor ernstige nalatigheid of grove schuld, meldt de politie.

Bij het incident op 20 februari ontplofte een motor van een Boeing 747 kort na het opstijgen van Maastricht Aachen Airport. Meerdere delen van de turbinebladen kwamen naar beneden, waardoor in Meerssen auto's en huizen beschadigd raakten en twee mensen lichte verwondingen opliepen. Inwoners van Meerssen leverden in de dagen erna honderden brokstukken in.

Het politie-onderzoek richtte zich vooral op de vraag of er sprake was van verwijtbare schuld, bijvoorbeeld bij de piloten. Nu daarvoor geen aanwijzing is gevonden, is het onderzoek afgesloten.

Naar de toedracht van het voorval loopt ook een verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die heeft het toestel van luchtvaartmaatschappij Longtail Aviation onderzocht in Luik, waar het op drie motoren een voorzorgslanding maakte.